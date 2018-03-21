موسكو ردا على جونسون: بريطانيا تحاول صناعة عدو من روسيا

استنكرت وزارة الخارجية الروسية ما جاء على لسان وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون من تشبيه كأس العالم لكرة القدم في روسيا بأولمبياد برلين عام 1936 في عهد هتلر.

وكتبت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في صفحتها على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "أي مقارنة من هذا القبيل بين بلادنا التي ضحت بحياة ملايين من الناس لمحاربة النازية والتي حاربت العدو على أراضيها ومن ثمة حررت أوروبا، مرفوضة إطلاقا، وغير لائقة بالنسبة لوزير خارجية دولة أوروبية".

وأضافت زاخاروفا: "إن لم يكن هناك وضوح بشأن قضية تسميم سكريبال وابنته بسبب رفض بريطانيا تقديم المعلومات، فإن الوضع مع بوريس جونسون مختلف تماما، فمن الواضح أنه مسموم بسم الكراهية والشر وغير المهنية، وبالتالي الوقاحة".

وأكدت أن كافة خطوات لندن تهدف دون شك إلى تصوير روسيا على أنها عدو، من خلال فبركة أسس لذلك، حتى لو كانت سخيفة.

وجاء ذلك ردا على تصريح وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، الذي اعتبر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيحاول الاستفادة من كأس العالم لكرة القدم في روسيا لـ "تحسين صورتها".

وشبه جونسون كأس العالم 2018 في روسيا بالألعاب الأولمبية عام 1936، التي أقيمت في برلين في عهد نظام أدولف هتلر النازي في ألمانيا.

وقال جونسون ردا على سؤال أحد البرلمانيين، اليوم الأربعاء: "أما بخصوص وصفكم لما سيحدث في موسكو خلال كأس العالم وفي كافة الملاعب، فأعتقد بأن المقارنة مع (أولمبياد) عام 1936 صحيحة".

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هذا، وكانت بريطانيا قد أعلنت أنها ستقاطع كأس العالم في روسيا عام 2018 على خلفية قضية الضابط السابق في الاستخبارات الروسية والعميل المزدوج سيرغي سكريبال. وتتهم بريطانيا بتسميم سكريبال وابنته يوليا في مدينة سالزبوري البريطانية يوم 4 مارس الجاري.

وتجدر الإشارة إلى أن المقاطعة البريطانية لكأس العالم لن تشمل الفريق الانجليزي لكرة القدم، وإنما الشخصيات الرسمية فقط.

المصدر: رويترز

أنطون زوييف