أكد وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، أن قضية "سكريبال" تشهد ردا موحدا بخلاف قضية لتفينينكو، حسب تعبيره.

أهم النقاط التي وردت في تصريحات وزير الخارجية البريطاني:

نحن نرى ردا موحدا بشأن قضية سكريبال بخلاف قضية لتفينينكو

ننظر في الوسائل الممكنة لمعاقبة النخبة الروسية ردا على محاولة اغتيال سكريبال

سنواصل الضغط على موسكو ودمشق بشأن استخدام الكيميائي في سوريا

بذلنا جهودا لمحاكمة المتهمين في قضية ليتفينينكو لكن موسكو رفضت تسليمهم إلينا

قضية سكريبال لا تعني انقطاع جميع الاتصالات مع موسكو بشكل كامل

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تجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية الروسية، كانت قد دعت في اجتماع للسفراء الأجانب نظمته في مقرها، إلى تحقيق مهني ومستقل في الاتهامات البريطانية بتسميم سكريبال.