داعش يتبنى الهجوم الانتحاري في كابل

أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن تفجير انتحاري أودى بحياة 26 شخصا في العاصمة الأفغانية كابل اليوم الأربعاء، حسبما نقلت وكالة رويترز عن موقع إلكتروني لداعش.

وقالت الداخلية الأفغانية إن 18 شخصا أصيبوا بجروح في الهجوم.

ووقع التفجير قرب مزار شيعي في غرب كابل، في الوقت الذي تحتفل فيه المدينة بعيد النوروز الذي يمثل بداية للسنة الفارسية الجديدة.

وكانت السلطات قد عززت الإجراءات الأمنية قبيل عيد النوروز تحسبا لوقوع هجمات.

المصدر: ومالات

متري سعيد