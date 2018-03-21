رئيس ميانمار يستقيل من منصبه

أعلن المكتب الرئاسي في ميانمار اليوم الأربعاء أن رئيس البلاد هتين كياو، الرئيس المدني الأول لميانمار خلال الـ50 عاما الماضية قد استقال من منصبه.

وقال المكتب الرئاسي، إن "الإجراءات اللازمة لملء الفراغ الرئاسي، سوف تتخذ خلال 7 أيام، وفقا لدستور البلاد".

وأشار إلى أن النائب العسكري منت سوي الذي عينه الجيش، سيصبح قائما بأعمال الرئيس وسيتولى إدارة شؤون الرئاسة إلى أن يتم الإعلان عن المرشح الجديد الذي سيشغل منصب الرئيس المستقيل.

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ولم يتطرق بيان رئاسة ميانمار إلى ذكر أسباب استقالة كياو، إلا أن بعض التقارير الإعلامية أشارت مؤخرا إلى وجود تدهور كبير في حالته الصحية الأمر الذي نفته السلطات رسميا.

من جانبه، رجح أونج شين المتحدث باسم "حزب الرابطة القومية من أجل الديمقراطية" في ميانمار، أن يكون الرئيس المقبل للبلاد من أعضاء حزبه أو شخصا يتفق مع سياسة الحزب، مشيرا إلى أنه "وفقا للدستور لا يمكن أن يصبح نائب الرئيس الحالي منت سوي رئيسا للبلاد".

المصدر: وكالات

أحمد باديان