موقع "الكُبر" قبل وبعد القصف الإسرائيلي!

نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيحاي أدرعي على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورتين قال إنهما للمفاعل النووي السوري قبل وبعد الضربة الإسرائيلية.

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يأتي ذلك بعد أن اعترف الجيش الإسرائيلي رسميا اليوم بأن ثماني طائرات حربية نفذت هجوما خاطفا عام 2007 في محافظة دير الزور السورية دمرت خلاله منشأة في منطقة صحراوية، تؤكد تل أبيب أنها مفاعل نووي قيد البناء.

Reuters

المصدر: تويتر

محمد الطاهر