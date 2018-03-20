الخارجية البريطانية تنفي ظهور بوتين في صورة ضوئية مسلطة على مبناها

نفت وزارة الخارجية البريطانية، صحة ما جاء في تسجيل مصور نشر في الشبكة العنكبوتية، تظهر فيه صورة ضوئية مسلطة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على مبنى الوزارة في العاصمة لندن.

وجاء النفي ردا على طلب من جانب وكالة "رابتلي" الروسية، للتعليق على الفيديو المذكور.

يشار إلى أن تسجيل فيديو نشر في وقت سابق، على قناة Philosoraptor في موقع يوتيوب، أظهر الصورة الضوئية المسلطة، على مبنى الخارجية البريطانية.

ورافق الصورة الضوئية، جملة "Miss me؟" (هل اشتقتم لي؟)، في إشارة إلى المسلسل التلفزيوني البريطاني شرلوك، حيث تتكرر هذه العبارة عدة مرات من قبل صاحب الدرور الرئيسي الشرير في المسلسل، جيم مورياتي.

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وفي بداية الفيديو المنشور، يظهر تعليق يقول إن الغرب اختار السير في الطريق السهلة، بزعمهم بأن "الروس وبوتين هم المسؤولون عن كل شيء".

وذكر التعليق: "مريح جدا، للغرب، تحميل الروس وبوتين مسؤولية كل شيء.. بوتين تدخل في الانتخابات الأمريكية.. بوتين سمم (ضابط الاستخبارات الروسي السابق سيرغي) سكريبال.. بوتين تسبب بانهيار سعر البيتكوين.. الروس يحبون زعيمهم القوي وانتخبوه مجددا رئيسا!!!".

وختم التعليق بجملة : "تعالوا لنحترم اختيار الشعب الروسي".

المصدر: رابتلي

إياد قاسم