بوتين في صورة ضوئية مسلطة على مبنى وزارة الخارجية البريطانية

ظهرت صورة ضوئية مسلطة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على مبنى وزارة الخارجية البريطانية في العاصمة لندن، حسبما وثق في تسجيل فيديو نشر على قناة Philosoraptor في موقع يوتيوب.

ورافق الصورة الضوئية، جملة "Miss me؟" (هل اشتقتم لي؟)، في إشارة إلى المسلسل التلفزيوني البريطاني شرلوك، حيث تتكرر هذه العبارة عدة مرات من قبل صاحب الدرور الرئيسي الشرير في المسلسل، جيم مورياتي.

وفي بداية الفيديو المنشور، يظهر تعليق يقول إن الغرب اختار السير في الطريق السهلة، بزعمهم بأن "الروس وبوتين هم المسؤولون عن كل شيء".

وذكر التعليق: "مريح جدا، للغرب، تحميل الروس وبوتين مسؤولية كل شيء.. بوتين تدخل في الانتخابات الأمريكية.. بوتين سمم (ضابط الاستخبارات الروسي السابق سيرغي) سكريبال.. بوتين تسبب بانهيار سعر البيتكوين.. الروس يحبون زعيمهم القوي وانتخبوه مجددا رئيسا!!!".

وختم التعليق بجملة : "تعالوا لنحترم اختيار الشعب الروسي".

المصدر: نوفوستي

إياد قاسم