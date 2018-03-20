الكرملين: لندن هي المطالبة بإثبات مزاعمها في قضية سكريبال

شدد الكرملين على أنه لا يتوجب على روسيا إثبات براءتها من تسميم ضابط استخبارات روسي سابق في بريطانيا، مشيرا إلى أن لندن هي المطالبة بتقديم أدلة تثبت مزاعمها.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم الثلاثاء: "طبعا، من المفروض أن تقدم بريطانيا ما يثبت موقفها. دعونا نبدي قدرا من التعقل وننتظر أولا أن تقدم بريطانيا أدلة تثبت صحة التصريحات التي صدرت عن لندن على أعلى المستويات، وتستند إلى أي أساس واقعي. بديهيات القانون تفترض هذه الضرورة".

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جاء حديث بيسكوف تعقيبا على تصريح للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قالت فيه "إن على روسيا إظهار عدم وجود صلة لها بتسميم الجاسوس السابق سيرغي سكريبال".

وذكّر بيسكوف بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد مرار أنه لا علاقة لبلاده بقضية سكريبال، وقال: "روسا لا تمت لمحاولة اغتيال الجاسوس البريطاني بأي صلة، هذا أولا، وادعاء عكس ذلك هراء، ثانيا. أما ثالثا فإن روسيا لا تمتلك أي احتياطي من أسلحة كيميائية بأي شكل من الأشكال، وسبق لها وأن أتلفت هذه الأسلحة بما في ذلك تحت رقابة دولية وبصورة تؤمن التزامها الصارم بتعهداتها الدولية نصا وروحا. وعلى ضوء ذلك، هل يمكن تقديم مزيد من الإثباتات؟".

المصدر: وكالات

متري سعيد