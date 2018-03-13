ميركل: على روسيا تقديم توضيحات إلى بريطانيا بخصوص تسميم سكريبال

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن ضرورة أن تقدم الحكومة الروسية إلى بريطانيا توضيحات بشأن قضية تسميم ضابط المخابرات الروسي السابق سيرغي سكريبال في المملكة المتحدة.

وأفاد المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت بأن ميركل، في مكالمة هاتفية مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أعربت عن دعم بلادها للندن في أزمة تسميم سكريبال، مشددة على أنه يتعين على روسيا الإجابة بسرعة عن أسئلة لندن المشروعة والاستجابة للدعوات إلى شرح تفاصيل برنامجها الخاص بالسلاح الكيميائي ذي الصلة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

إقرأ المزيد

ونقل المتحدث عن ميركل تشديدها على أن قضية سكريبال خطيرة جدا، مضيفا أن الزعيمتين اتفقتا على العمل في اتصال وثيق على القضية وبحثها مع الحلفاء والشركاء الأوروبيين بشكل مناسب.

وفي وقت سابق من اليوم، أعرب وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل عن إدانة برلين لتسميم سكريبال وابنته بغاز الأعصاب في مدينة سالزبوري البريطانية.

وأصدر القضاء الروسي في عام 2006 حكما بالسجن لمدة 13 عاما على سكريبال، وهو عقيد متعاقد في المخابرات الروسية، بتهمة التخابر مع الاستخبارات البريطانية "مي-6".

وفي عام 2010 تم تسليمه إلى بريطانيا في إطار صفقة تبادل الجواسيس المعتقلين بين موسكو ولندن.

وتوجه لندن إلى روسيا إصبع الاتهام بتسميم سكريبال، الأمر الذي تنفيه موسكو قطعيا.

المصدر: وكالات

نادر عبد الرؤوف