"يوروبول" يقدر عدد الإرهابيين النائمين في أوروبا بـ30 ألفا

قال المدير التنفيذي للبوليس الأوروبي روب وينرايت، إن التهديد الإرهابي في أوروبا يبدو عاليا، وإن العدد المحتمل للإرهابيين في الاتحاد الأوروبي، يمكن أن يصل إلى 30 ألف شخص.

وأضاف خلال اجتماع برلماني في صوفيا، أن المخاطر الإرهابية في دول الاتحاد الأوروبي كبيرة ومعقدة وخاصة عند الأخذ بالاعتبار المشاركة الفعالة للكثير من المواطنين الأوروبيين في نشاطات الجماعات الإرهابية في سوريا والعراق واحتمال عودتهم إلى بلادهم لاحقا.

وأشار إلى وجود مجموعات كاملة من الأفراد، المشبعين بالأفكار المتطرفة في الدول الأوروبية.

ولفت روب وينرايت في مؤتمر صحفي في صوفيا اليوم إلى أن الهيئات الأمنية الأوروبية تراقب المتطرفين كمصدر محتمل للخطر.

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وشدد على أن التحدي الذي تواجهه الهيئات الأمنية المختصة في الدول الأوروبية، يبقى كبيرا جدا مما يؤكد على الأهمية البالغة للتعاون الدولي.

من جانبه قال رئيس لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان البلغاري تسفيتان تسفيتانوف، إنه تم جمع معلومات جدية عن 800 مواطن من دول غربي البلقان قاتلوا في صفوف داعش وحوالي 5000 مواطن من الاتحاد الأوروبي يعتزمون العودة إلى بلادهم بعد القتال في سوريا والعراق.

المصدر: تاس

ادوارد سافين