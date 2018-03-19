القبض على مجموعة من "جبهة النصرة" في الصحراء الليبية

ألقى جهاز أمني تابع للقيادة العامة للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر القبض في الصحراء الليبية على 16 عنصرا ينتمون إلى تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي.

وأوضحت وكالة الأنباء الليبية أن عناصر تابعة للإدارة العامة لمكافحة الإرهاب والظواهر الهدامة، ألقت القبض على 16 مقاتلا من جبهة النصرة "بكمين محكم في صحراء مدينة الكفرة".



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ونقلت الوكالة عن الإدارة العامة لمكافحة الإرهاب أن المجموعة التابعة لجبهة النصرة "حاولت التسلل إلى الأراضي الليبية"، مضيفة أن المقبوض عليهم ينتمون إلى "الجنسيات السورية والسودانية وشاركوا بالقتال بسوريا".

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وأفاد هذا الجهاز الأمني الليبي المتخصص في مكافحة الإرهاب بأن أفراده يواصلون مطاردة ما تبقى من هؤلاء المتسللين في الصحراء.

ولفتت وكالة الأنباء الليبية إلى أن القوات المسلحة الليبية "بكافة فصائلها تشارك في عملية فرض القانون التي أطلقها القائد العام المشير خليفة حفتر لفرض هيبة الدولة في كامل الحدود الجنوبية لليبيا".

وأشار المصدر أيضا إلى أن تقارير أمنية محلية وعالمية كانت أكدت أن جماعات إرهابية تابعة لتنظيم "داعش" تحاول الفرار من سوريا والعراق إلى ليبيا.

المصدر: وال

محمد الطاهر