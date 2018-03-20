جونسون: نفضل التعاون مع منظمة حظر الكيميائي في قضية سكريبال

صرح وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون بأن بلاده تفضل التعاون مع خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قبل الخبراء الروس، في التحقيق في قضية تسميم العميل البريطاني سكريبال.

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وقال جونسون في حديث لقناة "دويتشه فيله" الألمانية اليوم الثلاثاء: "نضع ثقتنا في الخبراء التقنيين من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية... دعونا ننظر إلى تقييمهم، كيف سيكون".

وجدد جونسون اتهام روسيا بالضلوع في تسميم ضابط الاستخبارات الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته مطلع الشهر الحالي في مدينة سالزبوري البريطانية، لكنه لم يرفق هذا الاتهام بأي دليل أو برهان.

وأشار جونسون إلى أنه يضمر شكوكا قوية في روايات تنفي علاقة موسكو بمادة "نوفيتشوك" السامة التي تقول لندن إنها استخدمت في الاعتداء على سكريبال، معتبرا أن موقف موسكو من موضوع مادة "نوفيتشوك"، "يزداد غرابة أكثر فأكثر".

من جهتها، أكدت الخارجية الروسية في معرض ردها على مطالبة مجلس الاتحاد الأوروبي موسكو بكشف الستار عن برنامجها المزعوم لتصنيع "نوفيتشوك"، أن روسيا لا تقوم بإنتاج أو تخزين أي مادة سامة تحت تسمية "نوفيتشوك".

وتنفي موسكو بشدة أي علاقة لها بتسميم سكريبال، وتطالب لندن بتقديم الأدلة على مزاعمها أو الاعتذار.

المصدر: ومالات

متري سعيد