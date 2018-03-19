"حظر الأسلحة الكيميائية" تنخرط في قضية تسميم سكريبال

أخذ خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عينات من المادة السامة في مدينة سالزبيرا البريطانية ،التي تدعي لندن تسمم العميل البريطاني سيرغي سكريبال بها، وتتهم موسكو بالتسميم.

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وسبق لبريطانيا وطالبت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بتحليل مستقل لعينات من غاز "نوفيتشوك" السام في مختبراتها.

وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية، أن العينات ستقدم إلى مختبرات عالمية تتمتع بسمعة عالية، على أن يستغرق التحقيق أسبوعين على الأقل.