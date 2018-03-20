لندن تعلن سحب دبلوماسييها المطرودين من روسيا خلال 3 أيام
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k04g
قالت السفارة البريطانية في موسكو اليوم إن 23 دبلوماسيا بريطانيا سيغادرون روسيا قبل نهاية الأسبوع نزولا عند طلب من وزارة الخارجية الروسية.
وأضاف مصدر في السفارة البريطانية أن بعض الدبلوماسيين المطرودين أعربوا عن رغبتهم بالسفر قبل حلول الموعد المحدد.
وجاءت عملية طرد الدبلوماسيين المتبادلة على خلفية تعرض العميل البريطاني وضابط الاستخبارات الروسية السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا لمحاولة تسميم بغاز "نوفيتشوك" المشل للأعصاب مؤخرا في بريطانيا.
وتضمن الرد الروسي على العقوبات البريطانية، إغلاق القنصلية البريطانية في سان بطرسبورغ، ووقف نشاط المجلس البريطاني في روسيا الاتحادية.
المصدر: تاس
ادوارد سافين
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)