لندن تعلن سحب دبلوماسييها المطرودين من روسيا خلال 3 أيام

قالت السفارة البريطانية في موسكو اليوم إن 23 دبلوماسيا بريطانيا سيغادرون روسيا قبل نهاية الأسبوع نزولا عند طلب من وزارة الخارجية الروسية.

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وأضاف مصدر في السفارة البريطانية أن بعض الدبلوماسيين المطرودين أعربوا عن رغبتهم بالسفر قبل حلول الموعد المحدد.

وجاءت عملية طرد الدبلوماسيين المتبادلة على خلفية تعرض العميل البريطاني وضابط الاستخبارات الروسية السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا لمحاولة تسميم بغاز "نوفيتشوك" المشل للأعصاب مؤخرا في بريطانيا.

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وتضمن الرد الروسي على العقوبات البريطانية، إغلاق القنصلية البريطانية في سان بطرسبورغ، ووقف نشاط المجلس البريطاني في روسيا الاتحادية.

المصدر: تاس

ادوارد سافين