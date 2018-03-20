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العثور "الافتراضي" على الطائرة الماليزية المفقودة

أخبار العالم

العثور
ALBERTO PIZZOLI / AFP
إحدى جزر أرخبيل سيشل
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ادعى بيتر ماكماهون المحقق الهاوي الأسترالي في كوارث الطيران، أنه تمكن من فك لغز الطائرة الماليزية التي اختفت دون أثر عام 2014.

ونقلت صحيفة "سان" البريطانية عن ماكماهون قوله، إنه عكف عدة سنوات على دراسة صور لوكالة الفضاء الأمريكية NASA وخرائط غوغل من أجل تحديد موقع الكارثة، مضيفا أنه اكتشف حطام الطائرة المنكوبة، وهي تقع على قاع المحيط الهندي على بعد 16 كيلومترا جنوبي جزيرة رواند الصغيرة التابعة لأرخبيل سيشل، أي خارج حدود المنطقة التي شهدت عمليات البحث.

ووفقا للمحقق الهاوي، فإن الصور التي التقطها تظهر بوضوح ليس هيكل الطائرة فحسب، بل تظهر على الهيكل ثقوبا كثيرة يبدو أنها ناتجة عن إصابته بوابل من الرصاص.

وأحال ماكماهون استنتاجاته إلى مكتب سلامة المواصلات في أستراليا، الذي لم يستبعد بدوره أن تكون الصور تظهر فعلا الطائرة المنكوبة.

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واختفت عن الرادارات طائرة "بوينغ-777" الماليزية وهي في رحلة من كوالالمبور إلى بكين في 8 مارس عام 2014، وعلى متنها 239 راكبا ولم يتسن العثور على حطامها أو أشلاء ركابها حتى الآن.

المصدر: نوفوستي

متري سعيد

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