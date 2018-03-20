العثور "الافتراضي" على الطائرة الماليزية المفقودة

ادعى بيتر ماكماهون المحقق الهاوي الأسترالي في كوارث الطيران، أنه تمكن من فك لغز الطائرة الماليزية التي اختفت دون أثر عام 2014.

ونقلت صحيفة "سان" البريطانية عن ماكماهون قوله، إنه عكف عدة سنوات على دراسة صور لوكالة الفضاء الأمريكية NASA وخرائط غوغل من أجل تحديد موقع الكارثة، مضيفا أنه اكتشف حطام الطائرة المنكوبة، وهي تقع على قاع المحيط الهندي على بعد 16 كيلومترا جنوبي جزيرة رواند الصغيرة التابعة لأرخبيل سيشل، أي خارج حدود المنطقة التي شهدت عمليات البحث.

NEWS Peter McMahon who says he has worked on crash investigations for over 25 years, believes he found #MH370 using Google Earth. The outline which appears to be a plane was found north of Mauritius. pic.twitter.com/rgdCJZNLaI — Air Disasters (@AirCrashMayday) March 17, 2018

ووفقا للمحقق الهاوي، فإن الصور التي التقطها تظهر بوضوح ليس هيكل الطائرة فحسب، بل تظهر على الهيكل ثقوبا كثيرة يبدو أنها ناتجة عن إصابته بوابل من الرصاص.

NEWS Another image Peter McMahon found. Both images have been sent to the Australian Transport and Safety Bureau. #MH370pic.twitter.com/CP7WGGFAtU — Air Disasters (@AirCrashMayday) March 17, 2018

وأحال ماكماهون استنتاجاته إلى مكتب سلامة المواصلات في أستراليا، الذي لم يستبعد بدوره أن تكون الصور تظهر فعلا الطائرة المنكوبة.

إقرأ المزيد

واختفت عن الرادارات طائرة "بوينغ-777" الماليزية وهي في رحلة من كوالالمبور إلى بكين في 8 مارس عام 2014، وعلى متنها 239 راكبا ولم يتسن العثور على حطامها أو أشلاء ركابها حتى الآن.

المصدر: نوفوستي

متري سعيد