مقتل متطوعة بريطانية في عفرين

أعلن قادة عسكريون أكراد عن مقتل متطوعة بريطانية كانت تقاتل في صفوفهم ضد القوات التركية بمنطقة عفرين شمالي سوريا.

ونقلت مصادر بريطانية، أن المجندة تدعى آنا كامبل، تبلغ من العمر 26 عاما تسكن بمنطقة لويس في شرق ساسكس البريطانية، تطوعت مع وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الولايات المتحدة. وقتلت إثر قصف القافلة التي كانت تستقلها بصاروخ تركي يوم الجمعة الماضي في منطقة عفرين.

Breaking: A British woman has been killed in Syria fighting alongside Kurdish forces. Anna Campbell died in the Turkish conflict in Afrin say #YPJpic.twitter.com/gDtGtz71hm — Emma Vardy (@EmmaVardyTV) March 19, 2018

وقالت المتحدثة باسم وحدات حماية المرأة، نسرين عبد الله، في بيان "مقتل كامبل هو خسارة كبيرة لنا بروحها الثورية التي تظهر قوة المرأة"، معربة عن تعازيها الحارة لأسرتها، قائلة: "نحن نعدكم بأن نحذو حذوها".

“It seems a small thing, but I remember when she was 11, she protected a bumblebee from being tormented by other kids at school.” https://t.co/GT9EFUnDUZ — The Guardian (@guardian) 19 марта 2018 г.

ونقلت المصادر أن كامبل سافرت في البداية إلى سوريا للانضمام للأكراد ضد تنظيم داعش الإرهابي، ثم طلبت من القادة إرسالها إلى جبهة عفرين، بعد أن شنت تركيا هجوما بريا وجويا لإخراج القوات الكردية من المناطق الحدودية في يناير الماضي.

Our British comrade Hêlîn Qereçox (Anna Campbell) has become the symbol of all women after resising against fascism in #Afrin to create a free world. We promise to fulfill Şehîd Hêlîn’s struggle and honour her memory in our fight for freedom. pic.twitter.com/YfgG6d0Cy0 — YPJ ROJAVA (@DefenseUnitsYPJ) March 19, 2018

وتابعت نسرين أن وحدات الحماية رفضت في البداية انضمام كامبل إلى صفوفها، لكن الفتاة كانت عنيدة وصبغت شعرها باللون الأسود لتخفيف ملامحها الغربية، وبعد إصرارها قبلوا انضمامها.

Briton Anna Campbell killed by Turkish airstrike in Afrin https://t.co/PgcWWEBx5J#Syriapic.twitter.com/TeENAfSNbR — kurdish blogger (@kurdishblogger) March 19, 2018

المصدر: وكالات

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