أفغاني يتلقى تهديدات بالقتل بسبب ترامب

تلقى مواطن أفغاني تهديدات بالقتل، عقب إطلاقه اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على طفله الثالث، بحسبما تناقلته وسائل الإعلام.

وقال سيد أسد الله بويا، إن "البعض على مواقع التواصل الاجتماعي هددوني بالقتل لتسميتي ابني على اسم شخص كافر.. وقال كثيرون آخرون إنني وضعت حياة ابني في خطر حين أسميته ترامب".

وأضاف: "لم أكن أعرف في البداية أن الشعب الأفغاني سيكون شديد الحساسية إزاء هذا الاسم".

وولد الطفل دونالد في إقليم دياكوندي وسط أفغانستان قبل أشهر قليلة من انتخاب ترامب رئيسا لأمريكا عام 2016.

وسمى أسد الله (28 عاما) والد الطفل ولده على اسم الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة بعدما قرأ كتبا عن المشورة في الأعمال منها كتاب "ترامب - كيف تصبح غنيا"، والذي نشر عام 2004.

وقال: "لقد أحببت شخصيته.. أعتقد أنه اقتصادي كبير وسياسي محنك"... "تعجبني طريقته في اتخاذ القرارات، فهو حينما يريد شيئا يذهب إليه ويأخذه".

واضطر بويا وعالته الصغيرة (ابنته فاطمة وابنه كريم، بالإضافة إلى المولود الجديد)، إلى ترك مزرعة العائلة والانتقال إلى مكان آخر للعيش بعد تهديدات بالقتل ومشاكل مع والده، ويسكن الآن في شقة يتقاسمها مع مالكها في العاصمة كابل.

إلا أن المشاكل لا تزال تلاحقهم، حتى في مكان سكنهم الجديد.

المصدر: وكالات