منظمة الأمن والتعاون الأوروبي تدعو أوكرانيا لضمان حقوق الروس

دعت الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا السلطات الأوكرانية إلى ضمان حقوق المواطنين الروس المقيمين في البلاد والسماح لهم بالتصويت في انتخابات الرئاسة.

وقال مدير الاتصالات للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، نات بيري في تصريح لوكالة "تاس" الروسية، إن "الجمعية البرلمانية أبلغت المندوب الأوكراني الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إيغور بروكوبتشوك بأنها قلقة إزاء الوضع الخاص بالتصويت في البعثات الدبلوماسية الروسية (على أراضي أوكرانيا)".

وأوضح أن الرسالة التي وجهت إلى المندوب الأوكراني تضمنت "التعبير عن القلق إزاء الخطط الأوكرانية لعرقلة التصويت في البعثات الدبلوماسية الروسية"، ومع الاعتراف "بالحالة الصعبة في العلاقات الروسية – الأوكرانية"، دعت الجمعية العامة إلى "بذل جهود لضمان إمكانية التصويت للمواطنين الروس وتجنب أي استفزازات".

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بدوره، صرح المتحدث باسم مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، توماس رايمر، بأن قضية تصويت المواطنين الروس على الأراضي الأوكرانية يجب أن تحل بين الجانبين الروسي والأوكراني على أساس الاتفاقيات الثنائية بين البلدين في هذا المجال.

ويأتي ذلك بعد أن أعلن وزير الداخلية الأوكراني أرسين أفاكوف يوم الجمعة الماضي أن السلطات الأوكرانية ستضمن حماية المباني الدبلوماسية الروسية على أراضيها، لكنها لن تسمح للمواطنين الروس بدخولها للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة الروسية.

المصدر: تاس

أنطون زوييف