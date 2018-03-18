أوكرانيا تمنع المواطنين الروس من التصويت على أراضيها

حرم السلطات الأوكرانية المواطنين الروس المقيمين في البلاد، من إمكانية الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الروسية اليوم الأحد.

وفرض أفراد الشرطة والحرس الوطني الأوكرانيين طوقا أمنيا حول مبنى السفارة الروسية في العاصمة كييف، لا تسمح بدخولها إلا للدبلوماسيين.

وتواجه القنصليات الروسية في أوديسا وخاركيف ولفيف إجراءات تقييدية مماثلة.

Голосование на выборах президента РФ проходит на Украине неспокойно. Националисты устраивают свои акции у диппредставительств РФ. Вот, например, Одесса pic.twitter.com/mWmGYtyyba — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 18 марта 2018 г.

إضافة إلى ذلك، نظم القوميون الأوكرانيون اعتصاما قرب السفارة الروسية في كييف احتجاجا على إجراء الاقتراع في شبه جزيرة القرم التي قررت في استفتاء شعبي قبل أربع سنوات الخروج من أوكرانيا والانضمام إلى روسيا.

وأعلنت الداخلية الأوكرانية في وقت سابق أنها لن تسمح بإجراء التصويت داخل المرافق الدبلوماسية الروسية بسبب رفض الحكومة الروسية طلب كييف عدم إجراء الانتخابات في "الأراضي المحتلة"، وهي تسمية تطلقها أوكرانيا على القرم ومناطق دونباس شرق البلاد، التي أعلنت الانفصال عام 2014.

واتهمت السلطات الروسية كييف بانتهاك أحكان القانون الدولي، وأعربت اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا عن استعدادها لرفع شكوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في حين صرحت المفوضة لحقوق الإنسان في روسيا تاتيانا موسكالكوفا بأنها تعتزم التوجه للأمم المتحدة ومجلس أوروبا لمعالجة هذه القضية.

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ودعت روسيا منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى ضرورة الضغط على السلطات الأوكرانية لإجبارها على الالتزام بالقانون الدولي.

المصدر: وكالات

متري سعيد