سلطات كييف تمنع المواطنين الروس في أوكرانيا من التصويت

أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية أنها ستمنع المواطنين الروس في أوكرانيا من التصويت في انتخابات الرئاسة الروسية يوم الأحد 18 مارس الجاري.

وجاء في بيان لوزير الدفاع الأوكراني أرسين أفاكوف، نشره على صفحته على موقع "فيسبوك" اليوم الجمعة، أن "وزارة الداخلية الأوكرانية قررت أنه من المستحيل إجراء الانتخابات التي تخالف القوانين الأوكرانية على الأراضي الأوكرانية وفي البعثات الدبلوماسية".

وأوضح البيان أن قوات الحرس الوطني والشرطة الأوكرانية ستؤمن حماية المباني الدبلوماسية الروسية في أوكرانيا يوم الانتخابات، لكنها لن تسمح بدخولها إلا لذوي الصفة الدبلوماسية.

وأكد أفاكوف أن الداخلية الأوكرانية أبلغت القائم بالأعمال الروسي في أوكرانيا بهذا القرار.

وأثار قرار كييف ردودا سلبية من قبل بعض البرلمانيين الروس. فقد اعتبر رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشوف هذا القرار انتهاكا لحقوق المواطنين الروس في أوكرانيا، وخطرا على الديمقراطية والحريات المدنية، مشيرا إلى ضرورة التحرك ضده على الساحة الدولية، وخاصة في إطار الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا.

بدوره، أكد العضو في لجنة الانتخابات المركزية الروسية فاسيلي ليخاتشوف أن روسيا قد تتوجه بدعوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أو محكمة الأمم المتحدة الدولية.

المصدر: وكالات

أنطون زوييف