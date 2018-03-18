الحكم بإعدام 7 متشددين في بنغلادش

أصدر القضاء في بنغلادش حكما بالإعدام على سبعة متشددين، عقب إدانتهم بقتل راع لأحد المزارات الصوفية عام 2015.

وقتل راع المزار الصوفي المدعو رحمات علي (60 عاما)، في نوفمبر من عام 2015، بمنطقة رانج بور شمال البلاد.

وبرأت المحكمة ساحة ستة متهمين آخرين في القضية، وقال المدعي العام للصحفيين: إن "المدانين أعضاء في جماعة بايعت تنظيم داعش".

وتعتقد الشرطة أن تلك الجماعة، مسؤولة عن أحدث هجوم خطير شهدته البلاد، عندما اقتحم مسلحون مطعما في الحي الدبلوماسي بداكا في يوليو عام 2016، وقتلوا 22 شخصا أغلبهم أجانب.

وأعلن تنظيما داعش والقاعدة المسؤولية عن سلسلة من عمليات القتل استهدفت ليبراليين وأفرادا من أقليات دينية في بنغلادش في السنوات الماضية، لكن السلطات تستبعد استمرار وجود التنظيمين على أراضيها وتلقي باللوم على متشددين محليين.

المصدر: رويترز