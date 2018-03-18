البابا يتحدث عن إباحة الإجهاض!

وجه البابا فرنسيس رسالة إلى الشعب الأرجنتيني يطلب فيها الدفاع عن الحق في الحياة، في وقت يدرس فيه كونغرس البلاد قانونا يبيح الإجهاض.

وتحض الرسالة المؤلفة من 5 فقرات، ونشرت أمس السبت، خلال مؤتمر الأساقفة الأرجنتينيين، على "المساهمة في الدفاع عن الحياة والعدالة". وطلب البابا من الشعب الأرجنتيني "تحسين العالم ورعاية الأضعف".

ووجهت الرسالة كرد على تهنئة الأرجنتينيين للبابا بمناسبة الذكرى الخامسة لتوليه رئاسة الكنيسة الكاثوليكية.

وعرض البابا في رسالته أيضا اعتذارا عاما عن إساءات غير محددة.

وقال: "هؤلاء الذين قد يشعرون بالإهانة بسبب بعض مبادراتي (...) أطلب عفوكم، وأطمئنكم أن نيتي هي فعل الخير".

وتعرض البابا لانتقادات في أمريكا اللاتينية لعدم اتخاذه موقفا متشددا إزاء إساءات جنسية مزعومة داخل الكنيسة.

وجاءت رسالته بعيد أيام على كشف الحكومة الأرجنتينية عن أنها تنفق 130 مليون بيزوس في العام (6.5 مليون دولار) لدعم الأساقفة الكاثوليك في البلاد، كما ينص على ذلك الدستور الأرجنتيني.

وكان البابا سابقا أسقف بوينس ايرس مسقط رأسه، قبل خلافته البابا بنديكتوس.

المصدر: أ ف ب

رُبى آغا