مادورو يأمر الفنزويليين بتربية الدجاج

شجع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مواطنيه على تربية الدواجن في بيوتهم، معتبرا إياها "زراعة حضارية"، للتعويض عن النقص الحاد للمواد الغذائية الذي تواجهه البلاد.

وقال مادورو: "إذا كنا أنا وزوجتي سيليا نفعل ذلك، فلماذا لا نستطيع جميعا أن نفعله؟ نعم، تستطيع فنزويلا أن تفعل ذلك"، واعدا أبناء شعبه بمشاريع تهدف إلى التعويض عن البروتين في بلد يواجه نقصا على صعيد المواد الغذائية.

Todo el Pueblo a producir en los patios, en las casas, en las comunidades, en los pueblos y en las Ciudades... Cilia y yo somos parte de ese esfuerzo. Si se puede #Venezuelapic.twitter.com/2NQYqBREzQ — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) ١٦ مارس، ٢٠١٨

وأكد مادورو أنه يمتلك مئة دجاجة لإطعام عائلته.

وأطلق الرئيس الفنزويلي، في سبتمبر الماضي، "خطة كونيخو- الأرنب" لتوفير اللحم للفنزويليين من خلال تشجيعهم على تربية الأرانب.

وجاء إطلاق المبادرة ردا على "الحرب الاقتصادية" التي تشنها كما قال، المعارضة وأوساط الأعمال المدعومة من الولايات المتحدة، للإطاحة به.

من جهته، أعلن وزير الزراعة فريدي برنال، في الفترة الأخيرة "خطة السقف الأخضر"، والتي تطبق في 23 مدينة، وتهدف إلى زراعة الخضار على شرفات المنازل.

المصدر: أ ف ب