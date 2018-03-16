أوكرانيا تغير صيغة عمليتها في دونباس

أعلن الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو إنهاء "عملية محاربة الإرهاب" في منطقة دونباس شرق البلاد، وتغيير صيغتها.

وقال بوروشينكو في مؤتمر صحفي له اليوم الجمعة: "نحن نغير صيغة هذه العملية، وتتسلم القوات المسلحة الأوكرانية قيادة هذه العملية. وتم تغيير اسمها إلى عملية القوات الموحدة".

وسيتولى قيادة القوات الموحدة الفريق سيرغي ناييف. وتم تكليف القوات المسلحة بأن تكون قادرة على "تحرير" الأراضي التي لا تسيطر عليها أوكرانيا حاليا.

جدير بالذكر أن القوات الأوكرانية بدأت "عملية مكافحة الإرهاب" في دونباس ضد جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين من طرف واحد عام 2014. وأسفر النزاع المسلح بشرق أوكرانيا عن مقتل أكثر من 10 آلاف شخص، حسب معطيات الأمم المتحدة.

وفي وقت لاحق أصدرت أوكرانيا قانون إعادة دمج دونباس، الذي دخل حيز التنفيذ يوم 24 فبراير الماضي، والذي وصفت فيه الأراضي تحت سيطرة قوات دونيتسك ولوغانسك بـ "الأراضي المحتلة مؤقتا".

ويمنح القانون الرئيس الأوكرانية حق استخدام الجيش من دون إعلان حرب.

المصدر: نوفوستي

أنطون زوييف