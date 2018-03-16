المصريات يعبرن عن فرحتهن أمام مقار لجان الانتخابات الرئاسية (فيديو)
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شهدت لجان انتخابات المصريين في الخارج احتشادا كبيرا من المصريات وخاصة في البحرين وإمارة دبي للمشاركة في التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية عام 2018.
وأعربت سيدات مصريات عن فرحتهن بطريقتهن الخاصة وذلك بالرقص على أنغام نشيد "قالوا إيه" لقوات الصاعقة المصرية.
وتجري الانتخابات الرئاسية المصرية في الخارج بدءا من صباح الجمعة 16 مارس وتنتهي الأحد 18 من نفس الشهر، وأول لجنة فتحت أبوابها للتصويت كانت بدولة نيوزيلندا، وتوافد المصريون إلى اللجان بالعديد من السفارات بأعداد كبيرة من الجنسين.
المصدر: "صدى البلد"
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