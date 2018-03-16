إليزابيث الثانية تبارك للأمير هاري زواجه من ميغان ماركل

باركت الملكة البريطانية إليزابيث الثانية لحفيدها الأمير هاري وعروسته ميغان ماركل زواجهما، وأعلنت موافقتها العلنية على زواج حفيدها الحبيب.

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وقالت الملكة في بيان عنها: "أعلن موافقتي على عقد قران حفيدي الحبيب الأمير هنري تشارلز ألبرت ديفيد على راشيل ميغان ماركل".

ويجب على جميع أفراد العائلة المالكة، الذين يشغلون المركز الأول وحتى المركز السادس في قائمة انتظار للعرش، أن ينالوا هذه الموافقة الرسمية ليتمكنوا من الزواج.

وفي الوقت الحالي يشغل هاري المركز الخامس في القائمة - بعد والده الأمير تشارلز، وشقيقه الأمير وليم وولديه الأمير جورج والأميرة شارلوت.

وقد ينتقل هاري قريبا إلى المركز السادس لأن شقيقه وليم ينتظر ولادة طفله الثالث في أبريل.

وسيعقد حفل زفاف هاري وميغان في 19 مايو في قلعة وندسور، ووجه العروسان الدعوة إلى 2640 ضيفا لحضور زفافهما الذي تنتظره كل بريطانيا.

المصدر: فيستي رو

ادوارد سافين