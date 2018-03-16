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لندن: على روسيا الصمت.. فماذا كان رد لافروف؟

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لندن: على روسيا الصمت.. فماذا كان رد لافروف؟
Sputnik
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اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن وزير الدفاع البريطاني غافن وليمسون "ربما لم يتلق التحصيل العلمي الكافي".

تقييم سيرغي لافروف هذا لوليمسون جاء في أعقاب تصريح للأخير قال فيه: "يجب على روسيا أن تبتعد وتخرس".

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 المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف، اعتبر أن الكلمات التي تفوّه بها وزير الدفاع البريطاني غافن ويليامسون عن روسيا، ضرب من الوقاحة والسوقية.

وأضاف أن الكلمات البذيئة الصادرة عن الوزير البريطاني، تشهد على "الانحطاط الشديد لمستوى تفكيره وعقمه الفكري".

المصدر:وكالات

 ادوارد سافين

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