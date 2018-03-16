موسكو: نحن واثقون من تجييش إضافي ضدنا في الأيام المقبلة إثر حادث سكريبال

أكدت الخارجية الروسية أن مقترحات موسكو للحوار الطبيعي والمهني مع لندن وواشنطن حول محاولة اغتيال العميل الغربي سيرغي سكريبال في بريطانيا، لا تزال مطروحة ولم تسحبها بعد.

وقال سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي: "على مدى الأيام القليلة الماضية، أوضحنا أننا منفتحون وجاهزون لحوار طبيعي ومهني حول أي جانب من جوانب قضية سكريبال، ونؤكد على ذلك مرة أخرى".

وأضاف: "التحقيق لا يمكن إجراؤه في ظروف تسودها الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة وغير المثبتة، في حين يتم رفض مقترحاتنا الرامية إلى تنظيم عمل مهني ضمن الإطار المحدد والمعترف به من المجتمع الدولي".

ورجح ريابكوف أن تتخذ واشنطن وحلفاؤها خطوات جديدة ضد روسيا في قضية سكريبال، وقال: "أنا واثق من أنه في الأيام القريبة سنشهد تنسيقا أكبر في مجموعة الولايات المتحدة، وبريطانيا وحلفائهما في هذا الموضوع"​​​.

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ودان زعماء بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة الخميس حادث تسمم الجاسوس الغربي السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا، واعتبروه "اعتداء على سيادة بريطانيا".

ودعت الدول الأربع روسيا إلى الكشف عن كامل تفاصيل برنامجها الخاص بغاز "نوفيتشوك" المشل للأعصاب، وهو المادة التي تسمم بها سيرغي سكريبال حسب ادعاء الأمن البريطاني، ولا يزال في حالة حرجة هو وابنته.

المصدر: نوفوستي

نتاليا عبدالله



