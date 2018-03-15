برلين: يجب إشراك روسيا في التحقيق في قضية سكريبال

دعت وزيرة الدفاع الألمانية، أورسولا فون دير لاين، إلى إشراك روسيا في التحقيق في قضية الجاسوس السابق سيرغي سكريبال، كما دعت موسكو إلى المساهمة في توضيح ملابسات القضية.

وقالت الوزيرة الألمانية في هذا الصدد، خلال مقابلة مع قناة ZDF، إنه للتغلب على الأزمة التي نشأت بسبب سكريبال، من الضروري "أولا، إظهار التضامن الدولي تجاه بريطانيا، وهذا حصل فعلا ليلة اليوم في مجلس الأمن، وثانيا، يجب إجراء تحقيق في ما حدث.. ينبغي فعل ذلك من طرف محايد، أي الأمم المتحدة وخبرائها بالأسلحة الكيميائية. هم من يجب أن يقوموا بالتحقيق.. وبعد إجراء التحقيق، وهذا سيحدث بطريقة أو بأخرى، سيكون من الواجب علينا مناقشة النتائج".

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وفي معرض ردها على سؤال طرحته مقدمة البرنامج، حول الكيفية التي سيتم بها التحقيق دون إشراك روسيا، قالت: "أتوقع أن تساهم روسيا في التحقيق.. روسيا أرادت التحقيق بنفسها.. لا ينبغي أن تقوم الأمم المتحدة بذلك.. والتي من ضمنها روسيا ، وأن تساهم مثل الآخرين في التحقيق. ويمكن لروسيا القيام بذلك. وهذا ما يطلب منها".

وطرحت مقدمة البرنامج سؤالا منطقيا، على دير لاين، تشكك من خلاله في فرضية تورط روسيا في القضية، قائلة إن "التحقيق بشأن استخدام المواد السامة لم يتم بعد، وبالرغم من ذلك، يوجه الكثيرون الاتهامات إلى موسكو.. نحن نعلم أن انتخابات رئاسية ستجرى قريبا في روسيا، كذلك كأس العالم لكرة القدم.. فلماذا فعلت روسيا ذلك الآن"!؟

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من جانبها ردت الوزيرة الألمانية على السؤال، قائلة: "لم يعرف بعد من إذا كانت روسيا (متورطة) في ذلك أم لا، لكن يمكن لموسكو أن تشارك في التحقيق. نتيجة لذلك ، قد يتضح أنها غير متورطة في ذلك.. لكن بريطانيا ردت بالفعل على القضية، وسيتم طرد 23 دبلوماسيا (روسيا) من البلاد. هذا لم يحدث منذ عدة عقود".

المصدر: zdf.de