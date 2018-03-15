ميركل: لا يتعين على قضية سكريبال تسميم العلاقات مع روسيا
Reuters Hannibal Hanschke
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شددت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على ضرورة الحفاظ على العلاقات مع روسيا ومواصلة المباحثات على الرغم من الخلافات بعد تسميم عقيد الاستخبارات الروسية السابق سيرغي سكريبال.
وقالت ميركل في حديث نقلته رويترز، إن برلين تنظر بجدية إلى البيانات التي تلقتها الحكومة البريطانية، وإنه سيتم في المستقبل القريب "التوصل إلى موقف أوروبي عام في هذه القضية".
وفي كلمة أمام البرلمان، حمّلت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي الدولة الروسية المسؤولية المباشرة عن محاولة اغتيال سيرغي سكريبال وابنته يوليا، معلنة حزمة من الإجراءات ضد روسيا "ردا" على ذلك، وبينها طرد 23 دبلوماسيا روسيا من بريطانيا.
من جهتها ترفض موسكو كل هذه الاتهامات وتدعو لتحقيق مشترك مع بريطانيا في الحادث.
المصدر: وكالات
ادوارد سافين
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