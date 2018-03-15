انهيار جسر للمشاة في فلوريدا وأنباء عن سقوط قتلى وجرحى

أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء الخميس، بانهيار جسر للمشاة في جامعة فلوريدا الدولية بمدينة ميامي، بولاية فلوريدا، مع ورود أنباء عن سقوط قتلى وجرحى في الحادث.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية، عن المتحدث باسم إدارة شرطة ميامي قوله إن عدد المصابين غير معروف حتى الآن.

وقال المتحدث باسم دورية الطريق السريع في فلوريدا أليخاندرو كاماتشو، إن خمس أو ست سيارات سُحقت تحت الجسر، فيما قالت المتحدثة باسم المطافئ في ميامي لشبكة "سي إن إن" إن هناك إصابات متعددة.

وقالت صحيفة "ميامي هيرالد" إن الجسر يربط بين جامعة فلوريدا الدولية وضاحية سويت ووتر السكنية المجاورة.

جدير بالذكر أن الجسر، الذي يزن 950 طنا، قد افتتح يوم السبت الماضي، ووفقا لبعض المعلومات التي نشرها موقع جامعة فلوريدا (FIU) حول الجسر، فقد بلغت تكلفة بنائه 14.2 مليون دولار وقد موّل بمنحة من وزارة النقل الأمريكية.

Multiple fatalities after pedestrian bridge collapses in Florida https://t.co/7JKZaPn86k via @WAVY_News — Tom Schaad WAVYFOX (@TomWAVYTV) March 15, 2018

المصدر: وسائل إعلام أمريكية

ياسين بوتيتي