لندن ترصد 67 مليون دولار ضمن التحقيق في تسمم سكريبال

خصصت لندن 67 مليون دولار لمركز الحماية من الأسلحة الكيميائية التابع لمختبر بورتون داون العسكري في إطار التحقيق في حادث تسمم سكريبال عميل لندن وابنته في بريطانيا مؤخرا.

وشارك هذا المركز بالذات في تحديد تركيبة المادة المؤثرة على الأعصاب التي استخدمت في تسميم العقيد السابق في الاستخبارات الروسية سيرغي سكريبال، وابنته يوليا في بريطانيا قبل فترة.

وذكرت صحيفة "ديلي تلغراف"، أنها حصلت على مقتطفات من كلمة سيلقيها وزير الدفاع البريطاني غافن ويليامسون الخميس في بريستول جاء فيها: "نعرف أن التهديد الكيميائي لا يأتي من روسيا فقط، بل من دول أخرى أيضا. لدينا أخصائيون من المستوى العالمي في مختبر بورتون داون وسنقدم 48 مليون جنيه إسترليني للمركز الجديد الخاص بالحماية من الأسلحة الكيميائية".

وسيعلن الوزير البريطاني كذلك في كلمته عن ضمان "حماية العسكريين من التهديدات القاتلة" عبر تنظيم حملات للتطعيم الطوعي تقيهم الجمرة الخبيثة إذا تم نشرهم في مناطق يحتمل وجود الوباء فيها.

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المصدر: تاس

ادوارد سافين