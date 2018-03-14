"الأربعاء الأحمر" في إيران يخلف قتلى وآلاف المصابين

أعلنت منظمة الطوارئ الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن ثمانية أشخاص لقوا مصرعهم، وأصيب أكثر من ألفين آخرين نتيجة مشاركتهم في "مهرجان النار أو "الأربعاء الأحمر" التقليدي.

وتقام الاحتفالات في ليلة الأربعاء الأخير من السنة الإيرانية الجديدة، التي تبدأ يوم 20 مارس.

وجاء في بيان مقتضب للمنظمة: "سجلت وفاة ثمانية أشخاص أغلبهم من الشباب في عموم المدن نتيجة استخدام المفرقعات والألعاب النارية المحظورة وأصيب 2082 آخرون بحروق مختلفة".

ونوهت المنظمة إلى أن: "نسبة الحوادث هذا العام مقارنة مع العام الماضي انخفضت 30%"، وشهدت المدن الإيرانية انتشارا واسعا لقوات الأمن مع حملة اعتقالات لبائعي المفرقعات في الطرقات.

ويعتبر يوم الأربعاء الأخير من كل عام من أهم المظاهر الاحتفالية لدى الإيرانيين التي يعبرون من خلالها عن فرحهم باقتراب حلول العام الجديد (عيد النوروز).

ويبدأ الإيرانيون الاحتفال بهذا اليوم مع غروب شمس الثلاثاء الأخير من السنة الفارسية، التي تعتمد على التاريخ (الهجري الشمسي) في تقويمها.

ويقوم الإيرانيون، الشباب خاصة، بالاحتفال بهذا العيد عن طريق تجميع أكوام صغيرة من الحطب في الأماكن العامة ومن ثم إشعال النيران بها في مداخل الطرقات، ويعمد الكثيرون إلى القفز فوقها وهم يرددون أشعارا محلية، كما يطلقون المفرقعات بكثافة في الفضاء.

المصدر: سبوتنيك

نادر همامي