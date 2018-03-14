بومبيو: ترامب جعل الولايات المتحدة أكثر أمنا!

رد مايك بومبيو على تعيينه وزيرا للخارجية خلفا لريكس تيلرسون، ببيان أعلن فيه أن قيادة الرئيس ترامب للولايات المتحدة جعلتها أكثر أمنا.

ونقلت شبكة "CNN" عن بيان للخارجية الأمريكية قول بومبيو: "أنا ممتن جدا للرئيس ترامب على السماح لي بالعمل مديرا لوكالة المخابرات المركزية، وعلى هذه الفرصة للعمل كوزير للخارجية. حيث أن قيادته جعلت أمريكا أكثر أمانا وأتطلع إلى تمثيله والشعب الأمريكي مع بقية أنحاء العالم من أجل تعزيز ازدهار أمريكا".

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وحول عمله السابق في وكالة الاستخبارات المركزية قال وزير الخارجية الجديد: "إن أحد أهم الأوسمة في حياتي كان العمل مع أعظم الموظفين العموميين المتفانين والموهوبين الذين تواصلت معهم إلى جانب كبار رجال ونساء وكالة المخابرات المركزية الأمريكية. وأنا فخور بالعمل الذي قمنا به نيابة عن أمريكا وندرك أن الوكالة ستواصل ازدهارها تحت قيادة جينا هاسبل".

أما جينا هاسبل، خليفة بومبيو على رأس الـ CIA فقد ورد على لسانها في ذات البيان قولها: "إنه من دواعي الشرف لي أن أشغل منصب نائب المدير إلى جانب مايك بومبيو في العام الماضي بعد ثلاثين عاما من العمل كضابط في وكالة الاستخبارات المركزية. وأنا ممتنة للرئيس ترامب لإتاحة الفرصة وكذلك الفخر بثقته بي ليتم ترشيحي لأكون المدير القادم لوكالة المخابرات المركزية. وإذا تم تثبيت التعيين، فإنني أتطلع إلى تزويد الرئيس ترامب بالدعم الاستخباراتي البارز الذي كان يتوقعه خلال سنته الأولى في منصبه".

المصدر: CNN

محمد الطاهر