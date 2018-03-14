6 قتلى من رجال الأمن بهجوم انتحاري جنوبي أفغانستان

لقي 6 رجال شرطة على الأقل مصرعهم بهجوم انتحاري في ولاية هلمند جنوبي أفغانستان، اليوم الأربعاء.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر في الشرطة الأفغانية، أن الانفجار نفذه انتحاري. هذا ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها بعد عن الهجوم.

وقد ازدادت الأوضاع الأمنية تدهورا في الأشهر الأخيرة بأفغانستان، فبالإضافة إلى مسلحي "حركة طالبان"، الذين كثفوا هجماتهم في المدن وضد قوات الشرطة والجيش، ازداد كذلك نفوذ تنظيم "داعش" الإرهابي.

المصدر: وكالات

نادر همامي