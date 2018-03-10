أفغانستان: مقتل 18 عسكريا في اشتباك مع مسلحي طالبان

قتل 18 عسكريا أفغانيا ونحو 25 من مسلحي حركة طالبان جراء اشتباك وقع في ولاية فراه غرب أفغانستان، حسبما أفاد مسؤولون محليون، اليوم السبت.

وأورد المسؤولون أن مسلحي الحركة هاجموا القوات المحتشدة استعدادا لشن هجوم في منطقة بالا بولوك، ليل الجمعة الماضي، مما أسفر عن اندلاع معركة شرسة.

إقرأ المزيد

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية، دولت وزيري، إن أربعة من أفراد القوات الخاصة قتلوا وأصيب آخرون بجروح. لكن رئيس المجلس المحلي، فريد بختاور، أشار إلى أن عدد القتلى في صفوف العسكريين بلغ 18 على الأقل. وأضاف المتحدث أن حوالي 25 من مقاتلي طالبان قتلوا بضربة جوية جرى تنفيذها خلال المعركة.

بينما متحدث باسم طالبان أعلن، في رسالة عبر تويتر، أن 53 من القوات الخاصة سقطوا بين قتيل وجريح بعد وصولهم إلى منطقة تابا سادات القريبة من وسط بالا بولوك، مضيفا أن مقاتلي الحركة تمكنوا أيضا من مصادرة كمية كبيرة من الأسلحة.

وبحسب مسؤولين أمريكيين وأفغان، فإن طالبان تتعرض لضغوط متزايدة نتيجة الضربات الجوية وعمليات الجيش لكنها أثبتت مرارا قدرتها على إلحاق خسائر كبيرة بقوات الأمن الأفغانية.

المصدر: رويترز

قدري يوسف