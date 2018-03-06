مقتل 12 مسلحا بينهم قيادي لطالبان في شمال أفغانستان

أفادت السلطات الأفغانية بتصفية 12 مسلحا لطالبان بينهم قيادي في الحركة خلال عمليات أمنية للجيش الأفغاني في شمال البلاد.

وأوضح المتحدث باسم حكومة ولاية فارياب عبد الكريم يوروش أن وحدات من الجيش الأفغاني تمكنت من القضاء على 12 مسلحا، بينهم قيادي في الحركة يدعى زابي غازي، أثناء عمليات أمنية شنتها الوحدات في منطقة شيرين تاغاب بولاية فارياب شمال البلاد.

وأكد المتحدث كذلك إصابة مسلحين آخرين وضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر.

ولم تر أي تعليقات من حركة طالبان على تصريحات السلطات الأفغانية في هذا الخصوص.

وفي سياق متصل أفادت مصادر إعلامية أفغانية بمصرع شخصين وإصابة آخرين في انفجار شاحنة صهريج في ولاية نانغارهار شرق البلاد.

وبحسب الشرطة فإن قنبلة داخل الشاحنة تسببت في وقوع الانفجار الذي وقع في محيط مركز الجمارك قرب الحدود مع باكستان، ما أدى إلى سقوط ضحايا ونشوب حريق ألحق أضرارا مادية بـ40 محلا تجاريا.

وأعلنت الشرطة اعتقال مسلحين باكستانيين اثنين فور الانفجار اعترفا بانتمائهما لحركة طالبان.

المصدر: وكالات

ألكسندر توميلين