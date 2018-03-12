أنقرة تعتزم استخدام ذخائر جديدة في عفرين

أعلن وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي أن أنقرة تخطط لاستخدام ذخائر جديدة محلية الصنع في إطار عملية "غصن الزيتون" ضد الوحدات الكردية في منطقة عفرين شمال سوريا.

وأكد الوزير اليوم، في تصريح إلى وسائل الإعلام التركية على هامش مراسم افتتاح معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري "ديمدكس 2018"، أن آخر التجارب لبعض المنتجات ستجرى في نهاية أبريل المقبل، ثم ستسلم تلك الذخائر إلى القوات التركية.

وأشار جانيكلي إلى أن القوات التركية تستخدم المنتجات المحلية من الأسلحة والذخيرة بنسبة كبيرة في إطار عملياتها القتالية في عفرين، لا سيما من ناحية الذخيرة، مشددا على أن تكنولوجيا الصناعات الدفاعية التركية انطلقت من الصفر ووصلت إلى الإنتاج.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، كان الوزير قد كشف أن القوات التركية تعتزم استخدام قذيفة راجمة صواريخ جديدة متطورة بقدرات محلية خاصة في عفرين.

المصدر: الأناضول

نادر عبد الرؤوف