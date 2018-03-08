أنقرة تكشف عن سلاح جديد تعتزم استخدامه في عفرين

كشف وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي أن القوات المشاركة في عملية "غصن الزيتون" تستعد خلال الشهر الجاري لاستخدام نوع جديد من الأسلحة ضد الفصائل الكردية في منطقة عفرين.

وذكر الوزير التركي في تغريدة منشورة اليوم على حسابه في "تويتر" أن الحديث يدور عن قذيفة راجمة صواريخ جديدة متطورة بقدرات محلية خاصة، موضحا أن القذيفة الجديدة ذات عيار 122 مم، وجرى تطويرها من قبل مؤسسة الصناعات الميكانيكية والكيميائية التركية.

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وأشار الوزير إلى أن القذيفة قصيرة المدى ولها قدرة تدميرية تفوق مثيلاتها بأربعة أضعاف، مؤكدا أن الأسلحة الجديدة اختبرت بنجاح في 2 مارس الجاري.

وأطلق الجيش التركي وفصائل لـ"الجيش السوري الحر" مدعومة منه في 20 يناير الماضي عملية "غصن الزيتون" ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية المسيطرة على منطقة عفرين في شمال سوريا.

المصدر: الأناضول

نادر عبد الرؤوف