بالصور.. معسكر أوكراني يغرق في الوحل

أظهرت مجموعة من الصور انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، الظروف القاسية، التي تعيشها القوات الأوكرانية في أحد معسكرات التدريب الواقعة في مقاطعة نيكولايف.

ووصفت إحدى الناشطات وضع المعسكر بـ"الجحيم على الأرض"، متهمة السلطات الأوكرانية بالتراخي والعجز عن تطبيع الأوضاع في أوكرانيا بعد مرور 5 سنوات على الحرب.

Вы будете смеяться, но барышню-волонтёршу, которая сделала и слила в сеть фото полигона «по стандартам НАТО», на который уже почти 4 года выделяется огромная сумма бюджетных денег - в общем, ее уже ищет СБУ, а на телефон поступают угрозы😉 pic.twitter.com/B9NoI6GFCw — Юлия Витязева (@Vityzeva) March 11, 2018

وتكشف الصور غرق المعسكر في الوحل والمياه والأوساخ، التي تعيق حركة الأفراد والآليات العسكرية.

المصدر: وكالات

نادر همامي