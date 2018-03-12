 
مباشر

بالصور.. معسكر أوكراني يغرق في الوحل

أخبار العالم

بالصور.. معسكر أوكراني يغرق في الوحل
AFP
أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jyvm

أظهرت مجموعة من الصور انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، الظروف القاسية، التي تعيشها القوات الأوكرانية في أحد معسكرات التدريب الواقعة في مقاطعة نيكولايف.

ووصفت إحدى الناشطات وضع المعسكر بـ"الجحيم على الأرض"، متهمة السلطات الأوكرانية بالتراخي والعجز عن تطبيع الأوضاع في أوكرانيا بعد مرور 5 سنوات على الحرب.

وتكشف الصور غرق المعسكر في الوحل والمياه والأوساخ، التي تعيق حركة الأفراد والآليات العسكرية.

المصدر: وكالات

نادر همامي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة