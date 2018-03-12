مبعوث لرئيس كوريا الجنوبية يبلغ المسؤولين الروس غدا بنتائج اتصالات الكوريتين

يزور مبعوث خاص لرئيس كوريا الجنوبية، هو مستشار الأمن تشونغ ايوي يونغ، روسيا يومي 13و14 مارس لشرح نتائج الاتصالات الأخيرة بين الكوريتين للقيادة الروسية، حسبما نقلت وكالة نوفوستي.

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وذكرت الوكالة نقلا عن الإدارة الرئاسية في كوريا الجنوبية، أن تشونغ ايوي يونغ يقوم حاليا بزيارة إلى الصين تنتهي يوم الثلاثاء، بعدها سيتوجه المبعوث الخاص للرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن إلى موسكو.

وقال ممثل الإدارة الرئاسية الذي طلب عدم نشر اسمه: "سيصل تشون يي يونغ الى روسيا يوم 13 مارس وسيعود يوم الأربعاء".

وقال إن جدول أعمال الزيارة غني جدا، على الرغم من أنه لم يتم بعد البت مع من سيجتمع المبعوث الخاص لرئيس كوريا الجنوبية في موسكو.

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وقال ممثل إدارة كوريا الجنوبية "إن الهدف من الزيارة هو توضيح نتائج الزيارات لكوريا الشمالية والولايات المتحدة".

وترأس تشونغ ايوي يونغ الوفد الحكومي لجمهورية كوريا خلال زيارته الأخيرة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، ومن ثم زار الولايات المتحدة، لإبلاغ واشنطن عن نتائج زيارته إلى بيونغ يانغ.

وفي عاصمة كوريا الشمالية، وخلال اجتماع تشونغ ايوي يونغ مع الزعيم الكوري الشمالي، قال كيم جونغ أون، إنه مصمم على عقد اجتماع قمة مع سيئول وواشنطن في أبريل ومايو. كما تم الإبلاغ بالفعل، يتم العمل حاليا على هذه المسألة.

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس