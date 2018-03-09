الفلبين تهاجم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بعد تصريحاته حول دوتيرتي

شنت الحكومة الفلبينية، اليوم الجمعة، هجوما على مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين بعدما صرح أن الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي يجب أن يخضع لتقييم نفسي.

ووصف وزير الشؤون الخارجية الفلبيني، ألان بيتر كايتانو، التصريح العنيف للمفوض السامي ضد دوتيرتي بأنه "غير مسؤول وغير محترم"، مطالبا بعدم تكرار ذلك.

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ودعا ألان بيتر كايتانو مجلس حقوق الإنسان ومقره جنيف للتصدي لتصريحات زيد.

وقال الديبلوماسي الفلبيني إن "هذا التصرف من جانب المفوض زيد لا مبرر له تماما وهو لا يحط من قدر رئيس دولة عضو فحسب بل يلوث أيضا سمعة مكتب المفوض السامي".

وأعلن المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين، الجمعة، أن رئيس الفلبين رودريغو دوتيرتي الذي وجه شتائم إلى مقرري الأمم المتحدة بحاجة إلى "فحص نفسي".

وتلا زيد بن رعد في مؤتمر صحافي في جنيف قائمة الانتقادات التي وجهتها مانيلا إلى هؤلاء المقررين.

وقال إن الأمر يحمل على الاعتقاد بأن رئيس الفلبين بحاجة إلى نوع من الفحص النفسي، مضيفا "هذا أمر شائن تماما أن يستطيع رئيس دولة أن يتحدث بهذه الطريقة مستخدما أردأ لغة ضد مقررة تحظى باحترام بالغ".

ووجه زيد بن رعد وكالامارد الانتفادات لدوتيرتي لإصداره أوامر بشن حملة صارمة تتسم بالعنف على مجرمي المخدرات في الفلبين في عملية أسفرت عن مقتل أكثر من 4100 شخص منذ يوليو عام 2016، وذلك وفقا لبيانات رسمية.

المصدر: د ب أ

ياسين بوتيتي