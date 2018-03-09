المفوض السامي لحقوق الإنسان: رئيس الفلبين بحاجة إلى "فحص نفسي"

أعلن المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين، الجمعة، أن رئيس الفلبين رودريغو دوتيرتي الذي وجه شتائم إلى مقرري الأمم المتحدة بحاجة إلى "فحص نفسي".

وتلا رعد الحسين في مؤتمر صحافي في جنيف قائمة الانتقادات التي وجهتها مانيلا إلى هؤلاء المقررين.

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وقال إن الأمر يحمل على الاعتقاد بأن رئيس الفلبين بحاجة إلى نوع من الفحص النفسي.

وخلال لقاء مع ممثلين من الفلبين لدى مجلس حقوق الانسان الخميس في جنيف، أشار رعد الحسين إلى مقالات صحافية نشرت في نوفمبر 2017 في الفلبين يكيل فيها دوتيرتي الشتائم لكالامار ويهدد بصفعها.

وشدد المفوض السامي على أن هذه الهجمات لا يمكن أن تظل دون رد.

وغالبا ما يوجه رعد الحسين ومسؤولين آخرين في الأمم المتحدة لحقوق الإنسان انتقادات للحملة المثيرة للجدل التي يشنها دوتيرتي لمكافحة المخدرات.

ومنذ انتخابه في 2016، قتلت الشرطة نحو 4100 مهرب ومدمن مفترض للمخدرات، ويقول المدافعون عن حقوق الإنسان إن الرقم الفعلي أكبر بثلاثة أضعاف مما تعلنه السلطات.

المصدر: أ ف ب

ياسين بوتيتي