رئيس الفلبين: الجنائية الدولية لن تحاكمني و"لابعد مليون سنة"

استبعد رئيس الفلبين رودريغو دوتيرتي وجود أي احتمال لمثوله أمام المحكمة الجنائية الدولية معتبرا أنه لا يحق لها قانونيا توجيه اتهامات له "ولا بعد مليون سنة".

وقال دوتيرتي الثلاثاء، "لا يمكنكم الحصول على أي سلطة قضائية تجاهي ولا بعد مليون سنة..ولهذا السبب لا أرد عليهم.. هذه هي الحقيقة".

وتابع دوتيرتي قائلا، "صدقوا لا يمكنهم ذلك أبدا ولا حتى الأمل في الحصول على سلطة قضائية تجاه شخصي".

وقدم محامي فلبيني شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية يتهم فيها دوتيرتي بجعل القتل "أفضل وسيلة" في حربه المستمرة منذ 19 شهرا على المخدرات، فضلا عن إجراءات بدأت المحكمة باتخاذها الشهر الماضي إجراءات التحقيق إذا كانت هناك جرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت في الفلبين.

وتنفي الحكومة اتهامات ناشطين بأن تجار المخدرات والمتعاطين يتعرضون لعمليات قتل ممنهجة.

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وبحسب البيانات الرسمية قُتل نحو 4100 من تجار المخدرات خلال تبادل لإطلاق النار واشتباكات مع الشرطة، في الوقت الذي تنفي فيه الشرطة أي صلة لها بالمسلحين المجهولين الذين قتلوا المئات من متعاطي المخدرات.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله