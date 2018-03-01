الرئيس الفلبيني: لن أتعاون مع محققي الأمم المتحدة

أكد الرئيس الفلبيني المثير للجدل رودريغو دوتيرتي أنه وجيشه لن يتعاونا مع محققي الأمم المتحدة في شؤون حقوق الإنسان.

وجاء تصريح دوتيرتي الغاضب هذا، بعد إعلان حكومته استعدادها للموافقة على زيارة المقرر الخاص للأمم المتحدة للتحقيق في عمليات قتل عديدة جرت خلال الحرب على المخدرات.

وقال دوتيرتى أمام تجمع من عناصر الشرطة والجيش "أوامري لكم عندما يصل مقرر حقوق الإنسان هي عدم الإجابة. من هم؟ من أنتم لتتدخلوا بالطريقة التي أدير فيها شؤون بلادي".

وأضاف الرئيس الفلبيني "إذا سألوكم عن مخالفات، لا تجيبوا. وإذا سألوكم لماذا، قولوا لهم: لدينا قائدا عاما للقوات المسلحة يجب أن تتحدثوا إليه".

وبحسب إحصائيات الشرطة الفلبينية، تم قتل أكثر من 4 آلاف مشتبه به في قضايا مخدرات خلال مقاومة توقيفهم، لكن مجموعات حقوق الإنسان تقدر العدد بأكثر من 12 ألفا، بينهم أشخاص قضوا على يد مجموعات مسلحة سرية.

المصدر: وكالات

علي جعفر