تيلرسون: رغبة الرئيس الكوري الشمالي قوية في خوض مفاوضات معنا

شدد وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون على أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون ليس جاهزا فحسب بل ويرغب بقوة في إطلاق مفاوضات مع الولايات المتحدة.

وأكد تيلرسون، في مؤتمر صحفي عقده اليوم أثناء زيارته جيبوتي، أن إعلان اليوم عن الاتفاق بين كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عقد لقاء شخصي قبل نهاية مايو هو الرسالة الأكثر إيجابية بهذا الخصوص.

وقال تيلرسون إن موقف كيم تغير "بشكل دراماتيكي"، وتابع: "بكل صراحة، كان ذلك مفاجأة بالنسبة لنا".

وذكر عميد الدبلوماسية الأمريكية أن قرار ترامب بقبول دعوة زعيم كوريا الشمالية للقاء يعود إلى الرئيس الأمريكي وحده، مضيفا أنه بحث مع ترامب هذه المسألة صباح اليوم في "مكالمة رائعة جدا".

وأشار تيلرسون إلى أن التحضيرات للقاء القمة بين الزعيمين ستستغرق بضعة أسابيع، مذكرا بأن ترامب سبق أن أعرب عن جاهزيته للقاء كيم في حال تهيئة الظروف الملائمة وقرر اليوم، على ما يبدو، أن الوقت حان لهذا اللقاء التاريخي.

وبعد ساعات من ذلك، شدد تيلرسون أثناء مؤتمر صحفي آخر عقده في العاصمة الكينية نيروبي على أن تطورات الأحداث في الساعات الـ24 الأخيرة تدل على نجاح السياسة التي انتهجتها واشنطن بحق كوريا الشمالية.

المصدر: وكالات

نادر عبد الرؤوف