التسلسل الزمني لبرنامج كوريا الشمالية النووي

في ظل الاتفاق على عقد لقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون نشرت صحيفة "غارديان" البريطانية تقريرا تذكر فيه بأهم تطورات برنامج بيونغ يانغ النووي.

1986

- كوريا الشمالية تطلق مفاعلا نوويا بطاقة 5 ميغاواط في موقع يونغبيون، بعد 7 سنوات من إنشائه بمساعدة الاتحاد السوفيتي.

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1993

- كوريا الشمالية تعلن عن نيتها الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ثم ترجئ هذه الخطوة.

1994

- كوريا الشمالية والأمم المتحدة توقعان على اتفاقية تقضي بإغلاق بيونغ يانغ مفاعل يونغبيون الذي يعمل على البلوتونيوم، مقابل مساعدتها في إنشاء مفاعلين نوويين جديدين خاصين بتوليد الكهرباء.

2002

29 يناير - الرئيس الأمريكي حينئذ جورج بوش الابن يصف كوريا الشمالية وكذلك إيران والعراق بـ"محور الشر".

4 أكتوبر - واشنطن تعلن أن كوريا الشمالية أكدت لوفد أمريكي يزور البلاد أنها تعمل على تطوير برنامج تخصيب اليورانيوم.

21 نوفمبر - مجموعة خاصة تديرها الولايات المتحدة تعلن التوقف عن بناء المفاعلين الجديدين في كوريا الشمالية.

Reuters KCNA

2003

11 يناير - بيونغ يانغ تنسحب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

27-29 أغسطس - كوريا الشمالية تشارك في الجولة الأولى من المفاوضات سداسية الأطراف الخاصة ببرنامجها النووي في بكين والتي تشمل أيضا الصين واليابان وروسيا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

2005

10 فبراير - كوريا الشمالية تعلن عن امتلاكها الأسلحة النووية.

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2006

9 أكتوبر - بيونغ يانغ تجري تجربة تحت الأرض لقنبلة نووية.

2011

18 فبراير - خبراء يؤكدون، استنادا إلى صور من الأقمار الاصطناعية، أن كوريا الشمالية استكملت أعمال بناء برج إطلاق في قاعدة صاروخية جديدة في منطقة تونغ تشانغ-ري عند سواحلها الغربية.

19 ديسمبر- وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الجنوبية تؤكد وفاة زعيم البلاد كيم جونغ إل في سن يناهز 70 عاما جراء إصابته بنوبة قلبية، وتدعو المواطنين إلى دعم نجله وخلفه كيم جونغ أون.

2012

13 أبريل - كوريا الجنوبية تعلن أن جارتها الشمالية أطلقت صاروخا من قاعدة تشانغ-ري ومن المرجح أنه تفكك فور الإطلاق وسقطت أجزاؤه في البحر.

12 ديسمبر - كوريا الشمالية تطلق صاروخا بعيد المدى، ما يستدعي إدانة من قبل المجتمع الدولي الذي يعتبره اختبار صاروخ باليستي.

AFP

2013

12 فبراير - كوريا الشمالية تجري تجربة نووية ثالثة وأكثر نطاقا من السابقتين، ما يسفر عن فرض عقوبات أممية إضافية عليها والتصعيد من حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

13 ديسمبر - بيونغ يانغ تعلن عن إعدام تشانغ سونغ-ثايك، زوج عمة كيم جونغ أون والرجل الثاني في الدولة، في خطوة يعتبرها الكثيرون مؤشرا على وجود خلافات داخلية في البلاد.

2015

مايو - كوريا الشمالية تعلن عن الاختبار الناجح لصاروخ باليستي أطلق من متن غواصة، لكن الخبراء يؤكدون أن الاختبارات الكاملة لم تجر بعد.

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3 ديسمبر - مركز دراسات أمريكي يشير إلى أن صورا من الأقمار الصناعية تظهر عمل بيونغ يانغ على إنشاء نفق إطلاق جديد في موقعها النووي الأساسي بونغي-ري.

11 ديسمبر - كيم جونغ أون يؤكد نجاح كوريا الشمالية في تصنيع قنبلة هيدروجينية، لكن الولايات المتحدة تعرب عن ريبتها في امتلاك بيونغ يانغ الأجهزة النووية الحرارية المطلوبة.

2016

6 يناير - كوريا الشمالية تعلن عن اختبار قنبلة هيدروجينية

9 نوفمبر - شبهات بإجراء تجربة نووية خامسة شمال شرق البلاد.

AFP JUNG/ Yeon-Je

2017

2 يناير - كيم جونغ أون يذكر أن كوريا الشمالية ستختبر صاروخا قادرا على استهداف الولايات المتحدة.

15 مايو - بيونغ يانغ تؤكد أن الصاروخ الذي تم اختباره قابل للتزويد برأس نووي.

29 مايو - كوريا الشمالية تطلق صاروخا على المياه اليابانية.

1 يوليو - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن "استنزاف الصبر" إزاء كوريا الشمالية.

5 يوليو - بيونغ يانغ تؤكد نجاح اختبار صاروخ باليستي عابر للقارات.

29 يوليو - خبراء يؤكدون أن صواريخ كوريا الشمالية قد تستهدف نيويورك.

7 أغسطس - بيونغ يانغ تتوعد واشنطن بـ"الانتقام آلاف المرات" ردا على العقوبات المفروضة عليها.

9 أغسطس - دونالد ترامب يهدد كوريا الشمالية بـ"النار والغضب اللذين لم يشهدهما العالم".

29 أغسطس - صاروخ أطلق من كوريا الشمالية يحلق في أجواء اليابان.

3 سبتمبر - رصد هزة أرضية في كوريا الشمالية تبين لاحقا أنها نتجت عن تجربة نووية سادسة.

4 سبتمبر - كوريا الجنوبية تجري تدريبات واسعة النطاق تحاكي هجوما على موقع نووي في كوريا الشمالية وترحب بانتشار منظومات الدفاع الأمريكية في المنطقة.

5 سبتمبر - مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي تقول إن كوريا الشمالية تسعى إلى شن حرب وتحث أعضاء مجلس الأمن الدولي على تشديد العقوبات ضد بيونغ يانغ. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصف هذا الاقتراح بعديم الجدوى.

11 سبتمبر - مجلس الأمن الدولي يصوت بالإجماع لصالح تجديد العقوبات ضد كوريا الشمالية، مع فرض حظر على صادرات منتجات المنسوجات من البلاد والحد من واردات النفط الخام إليها. الولايات المتحدة تتراجع، بغية كسب دعم روسيا والصين، عن خطتها الأصلية التي تقضي بفرض الحظر النفطي كامل النطاق والحصار العسكري الجزئي لكوريا الشمالية من البحر.

15 سبتمبر - بيونغ يانغ تختبر صاروخا باليستيا فوق الأراضي اليابانية للمرة الثانية خلال أسبوعين، لكن مدة تحليق هذا الصاروخ أطول بكثير والاختبار يؤدي إلى تفعيل صافرات الإنذار في أكبر الجزر اليابانية هوكايدو.

17 سبتمبر - دونالد ترامب يصف كيم جونغ أون بـ"رجل الصواريخ" ويشير إلى أن إنشاء خطوط الغاز في البلاد لمواجهات تداعيات العقوبات.

19 سبتمبر - ترامب في أول خطاب له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يهدد بتدمير كوريا الشمالية بالكامل إذا أجبرت الولايات المتحدة على الدفاع عن نفسها أو حلفائها. وزير الخارجية الكوري الشمالي ري يونغ هو يصف هذا التهديد بـ"نباح الكلاب".

Reuters KCNA

22 سبتمبر - كيم جونغ أون يهاجم دونالد ترامب بتصريحات شديدة اللهجة، واصفا إياه بـ"المخبول عقليا" و"عجوز أصابت الشيخوخة عقله".

26 سبتمبر - ترامب يذكر عبر "تويتر" أن الولايات المتحدة لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام تصرفات كوريا الشمالية. في المقابل، ترى بيونغ يانغ في هذه التصريحات إعلانا للحرب مهددة بإصابة قاذفات أمريكية في المجال الجوي الدولي.

20 أكتوبر - مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA مايك بومبيو يحذر من أن بيونغ يانغ تحتاج إلى بضعة أشهر فقط لتطوير ترسانتها النووية. وبعد أسبوع ينضم إلى هذه التحذيرات وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس قائلا إن خطر الهجوم الصاروخي على الولايات المتحدة يتزايد أكثر فأكثر.

5 نوفمبر - دونالد ترامب يعرب عن استعداده لعقد لقاء شخصي مع ترامب، مضيفا أن الحديث عن ذلك من السابق لأوانه. وبعد يومين يؤكد ترامب أثناء جولته الآسيوية أنه منفتح أمام الجهود الدبلوماسية، بينما تلغى زيارته المقررة إلى المنطقة العازلة بين الكوريتين بسبب "الظروف الجوية السيئة".

12 نوفمبر - استمرارا للحرب الكلامية، ترامب يصف كيم بأنه "قصير وبدين".

20 نوفمبر - ترامب يشدد على أن الولايات المتحدة ستدرج كوريا الشمالية على لائحة الدول الداعمة للإرهاب في إطار حملة الضغط على بيونغ يانغ.

29 نوفمبر - كوريا الشمالية تعلن نفسها قوة نووية كاملة النطاق، وذلك بعد اختبار صاروخ باليستي عابر للقارات حديث يستطيع استهداف أي منطقة قارية في الولايات المتحدة. ترامب يهدد بفرض "عقوبات عظمى" على بيونغ يانغ.

24 ديسمبر - الأمم المتحدة تفرض عقوبات جديدة على صادرات النفط إلى كوريا الشمالية بعد الاختبار الأخير الذي وصفته بـ"إعلان للحرب".

Reuters KCNA

2018

2 يناير - تبادل اتهامات بين كيم جونغ أون ودونالد ترامب بخصوص "الزرين النووين". بالتزامن مع ذلك، كيم يؤكد أنه ينظر في إمكانية مشاركة الرياضيين من كوريا الشمالية في الألعاب الأولمبية الشتوية المقبلة في بيونغ تشانغ بكوريا الجنوبية داعيا سيئول إلى تجاوز الخلافات بين الدولتين. بيونغ يانغ وسيئول تتفقان على إعادة تشغيل الخط الهاتفي الساخن بينهما.

5 يناير - كوريا الشمالية تقبل دعوة جارتها الجنوبية لعقد مفاوضات مباشرة، في الاتصال على أرفع مستوى بين البلدين خلال أكثر من عامين.

25 يناير - بيونغ يانغ تدعو إلى إعادة توحيد الكوريتين. وفد يضم مسؤولين ولاعبي هوكي الجليد من كوريا الشمالية يدخل أراضي كوريا الجنوبية تحضيرا للألعاب الأولمبية.

8 فبراير - نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس وشقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم يو جونغ يجلسان على بعد أمتار معدودة من بعضهما البعض أثناء مراسم افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية.

23 فبراير - دونالد ترامب يعلن عن فرض أكبر حزمة من العقوبات على كوريا الشمالية، بينما تدعو ابنته إيفانكا من بيونغ تشانغ إلى ممارسة أكبر قدر ممكن من الضغط على بيونغ يانغ.

25 فبراير - رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن يقول إن وفد كوريا الشمالية لدى الأولمبياد أكد له استعداد بيونغ يانغ لخوض مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة.

5 مارس - كيم جونغ أون يستقبل في بيونغ يانغ وفدا رفيع المستوى من كوريا الجنوبية في زيارة تاريخية تهدف إلى تمهيد الطريق لإطلاق مفاوضات مباشرة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

6 مارس - مسؤولون في كوريا الجنوبية يعلنون أن بيونغ يانغ تسعى إلى بحث إمكانية التنحي عن ترسانتها النووية مع واشنطن وجاهزة لتجميد التجارب الصاروخية والنووية لفترة المفاوضات. الإعلان عن أول لقاء بين زعيمي الكوريتين في أواخر أبريل، لأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات.

8 مارس - دونالد ترامب يقبل دعوة كيم جونغ أون لعقد لقاء شخصي قبل نهاية مايو المقبل.

المصدر: غارديان

نادر عبد الرؤوف