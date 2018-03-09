موسكو تعلق على الأنباء حول لقاء قمة بين ترامب وكيم

رحبت موسكو بتوصل الزعيمين الأمريكي دونالد ترامب والكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى اتفاق لعقد لقاء في مايو المقبل.

واعتبر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، لقاء الرئيس الأمريكي وزعيم كوريا الشمالية خطوة في الاتجاه الصحيح، وضرورية من أجل تطبيع الوضع في سبه الجزيرة الكورية.

وقال لافروف إن الاجتماع بين ترامب وكيم جونغ لا يجب أن ينتهى بمحادثات فقط بل يجب أن يمهد الطريق للتسوية، مضيفا أنه من المهم أن يؤدي الاجتماع إلى فتح طريق لتسوية شاملة وليس فقط محادثات.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز أكدت في وقت سابق أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "سيقبل الدعوة للقاء كيم جونغ أون في مكان وزمان سيتم تحديدهما".

وأعلن مستشار الأمن القومي لرئيس كوريا الجنوبية، تشونغ اوي-يونغ، إثر إجرائه محادثات في البيت الأبيض أن اللقاء بين الرجلين سيجري بحلول شهر مايو المقبل.

المصدر: وكالات

نادر همامي