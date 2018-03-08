موسكو قلقة من تنامي نشاطات "داعش" في شمال أفغانستان

أعرب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الخميس، عن قلق موسكو إزاء تنامي نشاطات تنظيم "داعش" في المناطق الشمالية من أفغانستان.

وقال نيبينزيا خلال اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع في أفغانستان، أن نشاطات التنظيم الإرهابي يمثل "عاملا خطيرا" لتدهور الأوضاع الأمنية هناك، حيث يزداد عدد مسلحي "داعش" في شمال البلاد باستمرار، الأمر الذي يجعل هذه المنطقة موطئ قدم للتنظيم في توسعه إلى مناطق أخرى، بما فيها آسيا الوسطى.

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وتابع الدبلوماسي الروسي أن مما يثير القلق الروسي الأكبر قيام "داعش" بإنشاء شبكة واسعة من معسكرات لتدريب مسلحين، بمن فيهم منحدرون من روسيا ودول آسيا الوسطى.

ولفت المندوب الروسي الدائم إلى أن حوادث نقل أسلحة لمسلحي "داعش" على متن مروحيات بدون علامات لم يجر تحقيق فيها حتى الآن، مضيفا: "هذه القضية لا يجوز السكوت عنها، بل يجب التحقيق فيها بصورة وافية ووقف هذه الممارسات بلا إبطاء".

المصدر: تاس

قدري يوسف