تصفية 13 مسلحا من داعش شمالي أفغانستان بينهم قياديان

أكدت السلطات الأفغانية اليوم الأحد، تصفية 13 مسلحا من تنظيم داعش خلال حملة أمنية في منطقة ديرزاب في ولاية جوزجان شمالي البلاد.

ونقلت وكالة الأناضول عن محمد رضا غافوري المتحدث باسم الولاية، أن الحملة أسفرت عن الضاء على 13 مسلحا وإصابة 5 آخرين منهم، وأن اثنين من القتلى كانا من قياديي التنظيم، مشيرا إلى أن أحد حراس القرى قتل، وجرح 3 آخرون في الاشتباكات.

وكالة شينخوا الصينية، نقلت عن المتحدث باسم الجيش الأفغاني في المنطقة الشمالية نصرة الله جمشيد قوله، إن سلاح الجو الأفغاني تمكن من تصفية 13 مسلحا على الأقل أثناء غارة على وكر لمجموعة القيادي الداعشي قارئ حكمت الله في ديرزاب بولاية جوزان أمس السبت.

وأضاف المتحدث أن اثنين من القتلى كانا من المقاتلين الأجانب، دون الإشارة إلى جنسيتهما، فيما ذكرت وكالة "خامه" الأفغانية نقلا عن مسؤول عسكري آخر أنهما من مواطني طاجكستان، مؤكدا استمرار الغارات على أوكار الإرهابيين في الولاية حتى اجتثاثهم منها.

المصدر: وكالات

متري سعيد